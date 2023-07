Victoria Beckham zou dan toch ja gezegd hebben op Spice Girls-reünie en oefent al tijdens feestje met David

Victoria Beckham heeft op sociale media een video gedeeld waarop ze aan het zingen is. Het voormalige Spice Girl-lid nam de micro vast op een feestje in Miami en dat zag er goed uit. Ze waagde zich aan het liedje ‘Say you’ll be there’ met manlief David naast haar zijde. “En er komt nog veel meer”, schreef de zangeres nog bij de video. Hint ze daarmee naar de reünie van de meisjesgroep?