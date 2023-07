Tesla presteert beter dan Duitse constructeurs samen

Tesla leverde in de eerste zes maanden van 2023 in totaal 889.015 wagens. De constructeur blijft samen met zijn Chinese concurrent BYD en andere lokale spelers groeien in China, de grootste markt voor autobouwers. Daar waren de Duitsers vroeger marktleiders, maar moeten ze nu terrein prijsgeven. En zelfs in Duitsland is Tesla het populairste merk voor elektrische auto’s.

De laatste maanden zette Tesla fors in op hogere verkoopvolumes met agressieve prijsdalingen. Zo voert het bedrijf van de excentrieke miljardair Elon Musk de druk op traditionele spelers fors op. Zo nam de verkoop van Tesla in het tweede kwartaal liefst 30 procentpunten meer toe dan die van VW.

Onder meer softwareproblemen met hun elektrische auto’s spelen de Duitsers parten, waardoor de uitrol van nieuwe modellen vertraging oploopt. Daarnaast moeten de Duitse constructeurs ook onderhandelen met de vakbonden over de ombouw van hun fabrieken; gesprekken die soms moeizaam verlopen.

Intussen werkt Tesla aan de uitbreiding van zijn gigafabriek nabij het Duitse Berlijn en is de constructeur van plan om een nieuwe site neer te poten in Mexico. Momenteel heeft Tesla ook nog vier fabrieken in de Verenigde Staten en één in het Chinese Shanghai.

VW, BMW en Mercedes-Benz krijgen momenteel ook te maken met andere structurele problemen. Zo kent Duitsland - net als de rest van Europa - een torenhoge inflatie, een tekort aan geschikte arbeidskrachten en hogere energieprijzen.