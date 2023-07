SD Worx: “Ook na indrukwekkende zege Kopecky blijft het eindklassement van Vollering het belangrijkste”

SD Worx is met Demi Vollering voor de eindzege naar de Tour de France Femmes gekomen, terwijl Lorena Wiebes massasprints moet winnen, om zo ook het groen binnen te halen. Maar zondag was het Lotte Kopecky die de Nederlandse formatie het eerste succes bezorgde. “Wat Lotte deed was echt indrukwekkend”, zegt ploegleidster Anna van der Breggen.

“Als je op die manier een aanval kan plaatsen, waarop de rest niet eens reageert, dan weet je wel dat het de goede aanval is. Natuurlijk hoop je daarop, maar het hangt ook van de anderen af, hoe ze reageren, hoe snel de samenwerking op gang komt.”

Het geel van Kopecky zal niets veranderen aan de manier waarop SD Worx de wedstrijd gaat aanpakken. “Het eindklassement voor Vollering blijft het belangrijkste. Als er een ongevaarlijke groep wegrijdt, gaan we niet de hele ploeg opofferen om een etappe te kunnen winnen. We pakken wel mee wat we mee kunnen pakken. Als we met het peloton naar de finish kunnen gaan, hebben we met Wiebes weer een goede kans, maar het hoofddoel is duidelijk.”

“Zondag was het een perfecte klim voor Lotte, best pittig en wat steiler. Die van vandaag ligt haar misschien wat minder, maar ze kan hem zeker overleven. De zege van gisteren zal haar zelfvertrouwen ook een boost gegeven hebben en dat helpt. Voor Demi is het ook een mooie klim, maar om nu al verschil te maken voor het klassement, zal lastig zijn. Het is geen zware klim, maar wel aan het einde van weer een lastige rit. Het wordt koersen op instinct, maar dat kunnen mijn meiden goed. Het wordt ook afwachten wat de anderen doen. Als er helemaal niets gebeurt, is het voor ons ook goed. Dan rekenen we op de snelle benen van Lorena.”

“Hoelang Lotte het geel kan houden, is moeilijk te zeggen. Als er een groep wegrijdt en we echt zouden moeten werken om de boel bij elkaar te houden, kan ze de trui vandaag al kwijt zijn. Maar voor hetzelfde geld doet ze zelf weer een ‘Lotte-aanvalletje’ en pakt ze nog meer tijd. De volgende etappes kan Kopecky ook aan. Ze is best wel een klimmer en kan lang meegaan. Alleen het hooggebergte, de Pyreneeën, dat is er te veel aan, maar dat is ook niet haar doel hier.”

Kopecky: “Al heel blij dat ik gisteren gewonnen heb”

“Daar kan ik best mee leven”, reageerde Kopecky maandag kort voor de start in Clermont-Ferrand op de uitspraken van Van der Breggen. “Ook zondag was het doel om de wedstrijd te winnen met het team, of het nu voor Lorena Wiebes was, of voor mij. Natuurlijk ben ik wel heel blij met de manier waarop het gelopen is. Het zou mooi zijn als ik de gele trui een paar dagen kan houden, maar we zijn voor belangrijker zaken hier. Ik ben al heel blij dat ik gisteren gewonnen heb, heel blij dat ik vandaag in het geel sta, wat er vandaag ook gebeurt, dat nemen ze niet meer af. Wat moet gebeuren, zal gebeuren.”

“En misschien sta ik straks toch gewoon weer in het geel in het podium. Ik sta zo’n vijftig seconden voor, dus dat biedt wel perspectieven. Op zich ligt de etappe ligt me ook wel, maar met Demi Vollering, Lorena Wiebes en Marlen Reusser hebben we meerdere kaarten uit te spelen.”