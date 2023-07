Auto neemt fietspad op nieuwe kanaalbrug in Beringen: “Onbegrijpelijk en heel gevaarlijk”

Een automobilist heeft zich in een hachelijke positie gemanoeuvreerd op de nieuwe kanaalbrug in Beringen. Het opmerkelijke voorval, vastgelegd op camera, toont hoe de bestuurder over het vrijstaande fietspad rijdt. Hoewel het waarschijnlijk om een vergissing ging, leidde de actie tot veel ophef op sociale media.

Het is een mysterie hoe de bestuurder op het fietspad is beland, dat door zijn breedte duidelijk een dubbelrichtingfietspad is. De stad Beringen kan daar weinig aan doen, “aangezien het fietspad eigendom is van de Vlaamse Waterweg”, aldus schepen van Mobiliteit Jean Vanhees (cd&v).

“Als we meldingen ontvangen, worden deze steevast doorgespeeld aan de Vlaamse Waterweg. Ook nu zullen we dat weer doen. Het is onbegrijpelijk en heel gevaarlijk hoe iemand met zijn auto op dat fietspad terecht kan komen. Het verkeersreglement is duidelijk en iedereen zou dat moeten kennen, wat betekent dat het absoluut verboden is om daar te rijden.”

De bestuurder van de auto is onbekend. Zijn roekeloze rit heeft wel voor grote commotie gezorgd, waarbij veel mensen hun bezorgdheid uiten over de veiligheid van fietsers. Voorlopig heeft de Vlaamse Waterweg nog niet gereageerd. (zb)