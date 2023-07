Birkin-handtas van Hermès is meest gewilde handtas ter wereld

Zelfs met een astronomisch prijskaartje (voor minder dan 8.000 euro bengelt er geen rond je arm, rr.) is de populariteit van de Birkin niet afgenomen. Integendeel: de afgelopen drie jaar zijn zoekopdrachten naar de tas alleen maar toegenomen. In 2020 werd de beroemde handtas maandelijks gemiddeld 149.000 keer opgezocht. In 2023 is dat cijfer met 19 procent gestegen tot 159.208.

Deze maand stegen de zoekopdrachten naar een Birkin nog meer. Dat is het rechtstreekse gevolg van het overlijden van Jane Birkin, de Britse actrice en zangeres naar wie het luxe-accessoire sinds 1983 is vernoemd.

De Neverfull-handtas van modehuis Louis Vuitton staat op de tweede plaats in de ranglijst van meest gegeerde luxehandtassen ter wereld met een gemiddelde van 126.629 maandelijkse zoekopdrachten. De derde plaats is voorbehouden aan Gucci’s Marmont-tas met gemiddeld 82.375 maandelijkse zoekopdrachten.