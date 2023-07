Influencer Jaël Ost praat openlijk over haar vaginisme: “Veel vrouwen beseffen niet eens dat ze het hebben”

Jaël Ost (27) is te gast in een nieuwe aflevering van ‘Lotte Gaat Diep’, de podcast van Lotte Vanwezemael. Ze praat openlijk over haar vaginisme en de gevolgen ervan voor haar seksleven. “Ik heb er geen schaamte over. Een nieuwe bedpartner waarschuw ik meteen: ‘Het kan zijn dat ik echt pijn heb’.”

Jaël, influencer en presentatrice op jongerenkanaal TAGMAG, vertelt in de podcast hoe ze tijdens haar eerste relatie ontdekte dat ze vaginisme had, en daar nu soms nog last van heeft. “Dat betekent dat mijn bekkenbodemspieren heel snel reageren en verkrampen, waardoor je tijdens seks op die spieren ‘botst’”, legt ze uit. Door vaginisme trekken de spieren ongecontroleerd samen en vormen ze een ‘muurtje’. Seks doet daardoor veel pijn, of lukt gewoon niet. Vaginisme komt bij 4 op 100 Vlaamse seksueel actieve vrouwen voor, maar liefst 12% van vrouwen heeft dyspareunie - aanhoudende of terugkerende pijn bij het vrijen.

Jaël ging met haar probleem naar een kinesist die gespecialiseerd is in bekkenbodemspieren, en oefende met haar toenmalige vriendje met zogenaamde ‘buisjes’, of pelotten. Uiteindelijk lukte het wel om seks met penetratie te hebben. “Maar soms heb ik er nog last van”, zegt ze eerlijk. “Ik merk dat ik heel veel voorspel nodig heb, anders doet het echt gewoon pijn. Nu weet ik wel beter dan vroeger hoe mijn lichaam in elkaar zit, maar soms verschiet ik toch weer dat het echt moeilijk gaat.” Seks hebben met een nieuwe bedpartner, is dan ook geen sinecure. “Ik heb daar altijd open gesprekken over gehad en meteen gezegd: ‘het kan zijn dat ik echt wel pijn heb’. Ik heb daar geen schaamte over.” De voorbije twee jaar had Jaël alleen haar vriendje Kobe in haar bed.

Intussen kan ze wel genieten van seks, vertelt de influencer aan Lotte. “Maar ik ben wel een responsief type. Ik ben niet zo van: oh, en nu gaan we spontaan seks hebben. Ik moet wat prikkels krijgen en in the mood komen.” Kobe vindt dat soms moeilijk om te begrijpen. “Dat vind ik spijtig, want daardoor voel ik me soms preuts. Terwijl dat er niks mee te maken heeft.”

Taboe

Jaël heeft zich soms alleen gevoeld met haar aandoening. Terwijl veel vrouwen er last van hebben. Omdat het zo’n groot taboe is, vindt ze ’t belangrijk om erover te praten, ook al is het eng. “Net omdat er zoveel schaamte bij komt kijken voor veel vrouwen, wil ik er mijn best voor doen. Ik heb het ooit eens ergens anders vermeld, toen kreeg ik er meteen berichten over: ‘zo tof dat je erover babbelt’. Het wordt echt wat in de doofpot gestoken. Ik denk dat veel vrouwen niet beseffen dat ze het hebben, of niet weten wat het is.”

Jaël treedt uit haar comfortzone door openlijk over haar vaginisme te praten. “Ik ben bang om erover te vertellen, omdat ik vrees dat mensen het zullen associëren met saaiheid”, zegt ze. “Soms vraag je je af: ben ik dan echt saai dat ik niet spontaan seks kan hebben?” Vanwezemael stelt haar gerust: er bestaat een grote misvatting over spontane seks. “Goesting krijgen en elkaar de kleren van het lijf rukken in één-twee-drie, dat komt amper voor.”

