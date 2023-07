Zo tover je snel een zomerse maaltijd op tafel

We kreunen hier gelukkig niet onder de hitte zoals in het Zuiden, maar ook voor thuisblijvers is het fijn om snel een zomerse maaltijd op tafel te kunnen toveren. Uren in de keuken staan, dat doen we in de winter wel weer.

Gezonder snacken en sneller bakken

De oven laten voorverwarmen of boven een hete friteuse hangen, er zijn van die dingen die je liever vermijdt in de zomer. Een airfryer is een geweldige oplossing. Dit vernuftige apparaat kan je als een kleine oven gebruiken om bijvoorbeeld een sappige kip te braden, of om je frietjes lekker krokant te bakken zonder vet. Ondertussen maak jij een frisse salade en staat er binnen een mum van tijd een heerlijke maaltijd op tafel.

Barbecue beu?

Barbecueën kan heel gezellig zijn, maar vergt wel wat voorbereiding. Ben je met een klein gezelschap, kies dan voor 1 of 2 snelle gerechten. Heb je een buitenkeuken, dan kan je natuurlijk ook andere bereidingswijzen kiezen om buiten te kokkerellen. Stoof je vis in een scheutje witte wijn in een vispan, gooi de gemarineerde gamba’s op de plancha of schroei die lekkere entrecote dicht in een grillpan. En een ovenschotel niet geschikt voor de zomer? Rooster heerlijke zomergroenten zoals paprika, courgette, aubergine en tomaat in een braadslede met wat olijfolie, knoflook en verse kruiden en laat je overtuigen van het tegendeel. Met restjes van deze heerlijke groenteschotel beleg je de volgende dag zelfgemaakte pizza’s. Eén keer koken, twee keer plezier.

Van restje tot picknick

Van restjes gesproken, elke goed uitgeruste keuken heeft een stel Pyrex bewaarschalen nodig. Deze handige potjes zijn niet enkel ideaal om eten in te bewaren, je kunt er ook volledige maaltijden in invriezen en deze rechtstreeks in de oven zetten. Ideaal voor luie zomeravonden waarop je liever wat langer op het terras blijft aperitieven dan in de keuken te staan. En heb je een picknick of een etentje gepland, dan zorgen de hermetisch gesloten deksels ervoor dat je ze overal mee naartoe kunt nemen.

