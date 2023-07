Pelt plaatst infoborden tegen overlast op speelterreinen: niet roken, geen luide muziek

De gemeente Pelt besliste in 2020 om de speelplaatsen van de basisscholen in Boseind en Neerpelt-Centrum buiten de schooluren open te stellen voor publiek gebruik. “Maar de negatieve gevolgen mogen niet ten koste gaan van buurtbewoners”, deelt de gemeente mee. “Met de naleving van goede afspraken worden die gevolgen hopelijk vermeden.”

Die regels worden nu nog eens duidelijk vermeld op nieuwe infoborden. Naast de vermelding dat de terreinen niet toegankelijk zijn na zonsondergang om 22 uur, afval in de afvalbak hoort en roken niet toegelaten is, wordt er bijkomend gevraagd om de rust van de buurtbewoners te respecteren en geen luide muziek af te spelen. Onderaan de borden wordt er bovendien verwezen naar het GAS-reglement dat in Pelt van kracht is. “De effectiviteit van het project wordt nauw opgevolgd. Zo hopen we van deze openbaar toegankelijke speelterreinen een plek te maken waarvan elke bezoeker veilig en met respect voor de omgeving kan genieten”, aldus de gemeente.

(gvb)