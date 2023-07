“Saudische club die eerst Messi wilde, wil nu 300 miljoen euro betalen voor Kylian Mbappé”

Trekt Kylian Mbappé de deur bij PSG deze zomer nog achter zich dicht? Volgens transfergoeroes Tancredi Palmeri en Fabrizio Romano heeft het Saudische Al-Hilal een waanzinnig bod gedaan op de 24-jarige Fransman, die overhoop ligt met de Parijse club sinds hij zijn contract weigerde te verlengen. Romano heeft het zelfs over 300 miljoen euro voor Mbappé, wat hem met voorsprong de duurste speler ooit zou maken.

Volgens Palmeri zou Al-Hilal daarbovenop Mbappé ook nog eens 200 miljoen euro per jaar willen betalen aan salarissen. De mogelijkheid zou ook bestaan dat ze een clausule voorzien om hem volgend jaar - in de zomer van 2024 - naar Real Madrid te laten vertrekken.

Mbappé en PSG liggen al wekenlang overhoop nadat de Fransman zijn volgend jaar aflopende contract weigerde te verlengen. In Parijs willen ze dat hij zijn contract, dat in 2024 afloopt, verlengt. Ze geloven dat Mbappé dat niet doet omdat hij al een geheim akkoord zou hebben met Real Madrid om dan naar Spanje te verhuizen. Als het contract van Mbappé dan ten einde is, zouden de Madrilenen geen transfersom hoeven te betalen. Om te verhinderen dat Mbappé volgend jaar gratis vertrekt, zou PSG hem een ultimatum gegeven hebben tot 31 juli om zijn contract alsnog te verlengen. Doet hij dat niet, willen ze hem graag verkopen.

Al-Hilal is de club die eerder ook al Lionel Messi naar Saudi-Arabië probeerde te lokken. Het Saudische staatsfonds (PIF) is daar net zoals bij Al-Ahli, Al-Ittihad en Al-Nassr sinds kort meerderheidsaandeelhouder. Zij proberen met zeer veel geld internationale sterren naar hun land te lokken.

Eerder dit jaar kozen Cristiano Ronaldo, N’Golo Kanté en Karim Benzema al voor een lucratieve transfer naar het Midden-Oosten. Al-Hilal spendeerde eerder deze zomer al zo’n 120 miljoen euro aan de transfers van Kalidou Koulibaly (Chelsea), Sergej Milinković-Savić (Lazio) en Rúben Neves (Wolverhampton). Het probeerde ook al Romelu Lukaku binnen te halen, maar stootte op een ‘njet’ van de Rode Duivel.