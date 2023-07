VN onderhandelen met Noord-Korea over Amerikaanse soldaat die grens overstak

De Verenigde Naties en Noord-Korea hebben gesprekken opgestart over het lot van Travis King, de Amerikaanse soldaat die vorige week illegaal de grens met Noord-Korea heeft overgestoken. Dat maakt het commando van de VN in Zuid-Korea (UNC) bekend. Er wordt aangenomen dat King in Noord-Korea wordt vastgehouden.

“Er zijn besprekingen met het Koreaanse volksleger gestart”, deelt generaal Andrew Harrison van het UNC mee tijdens een persbriefing. “Onze eerste bezorgdheid is het welzijn van soldaat King.”

De gesprekken vinden plaats op basis van het wapenstilstandsakkoord dat in 1953 een einde maakte aan het geweld tussen de beide Korea’s. Die overeenkomst voorziet ook een mechanisme voor de communicatie tussen het VN-commando en het Noord-Koreaanse leger, zegt Harrison.

Wegens de “zeer delicate aard van deze onderhandelingen” worden geen verdere inhoudelijke details gegeven. Het is een “moeilijke en complexe situatie”, zo klinkt het.

De gevechten tussen Noord- en Zuid-Korea (1950-1953) werden beëindigd met een wapenstilstand, maar er is nooit een vredesverdrag gesloten. Officieel zijn beide landen nog in oorlog met elkaar. Het VN-commando, dat bestaat uit verschillende landen en geleid wordt door de VS, houdt toezicht op de wapenstilstand. Washington onderhoudt nauwe banden met de regering in Seoel. Ongeveer 27.000 Amerikaanse soldaten zijn gelegerd in Zuid-Korea.