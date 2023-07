Fien Delbaere wist pas twee weken geleden dat ze de Tour de France mocht rijden: “Maar zo’n kans laat ik nooit liggen”

Fien Delbaere rijdt in functie van de ploeg in de Tour de France: “Met Tamara Dronova-Balabolina hebben we iemand in de ploeg die een goed resultaat kan rijden, met Claire Steels beogen we een goed klassement.” — © Marc Van Hecke

In de zondag gewonnen rit door Lotte Kopecky bolde Fien Delbaere met een achterstand van veertien minuten over de streep. “Het ging eigenlijk vrij goed. Ik heb mijn werk voor de ploeg kunnen opknappen tot mijn ketting er op 35 kilometer van de streep afviel. Een andere renster reed tegen mijn achterwiel aan en zo kwam ik te voet te staan. Zowat op hetzelfde moment brak de koers open waardoor een terugkeer er niet meer inzat. Maar met Tamara Dronova-Balabolina eindigden we wel zevende. Voor de ploeg is dit een geslaagde start”, aldus de 27-jarige renster uit De Pinte die aanvankelijk de Giro zou rijden. Maar door een val in de RideLondon Classic, en het daarbij aansluitende herstel, diende ze haar planning te herschikken. En zo kwam ze eensklaps op de Tourlijst te staan.

“Het is eigenlijk allemaal beter uitgedraaid dan verwacht. Als je vooraf mag kiezen tussen de Giro en de Tour, dan weet ik het wel. Nu kwam mijn val in Londen me achteraf gezien nog goed uit”, vertelt Fien Delbaere, die zich wel niet kon voorbereiden zoals het gros van het Tour-peloton dat wel kon doen. “Omzeggens iedereen die hier de Tour rijdt, heeft een hoogtestage in de benen. Ik heb de voorbije weken wel goed kunnen trainen en sinds een tweetal weken heb ik de accenten ook wat in functie van de Tour kunnen leggen. En uiteraard ben ik me goed blijven verzorgen. Maar dat is eigenlijk niet anders dan bij andere koersen. Mijn taak bestaat erin om het ploegbelang te dienen. Met Tamara Dronova-Balabolina hebben we iemand in de ploeg die een goed resultaat kan rijden, met Claire Steels beogen we een goed klassement.”

Grote ogen getrokken

Fien Delbaere heeft al wat ervaring met koersen op het hoogste niveau, maar trekt best grote ogen als ze dit Tour-circus ziet. “Bij ons is de Ronde van Vlaanderen echt zot maar, dat is nog niks vergeleken met wat we in de Tour allemaal meemaken. Dit is echt een koers van een ander kaliber. Alleen al hoe de ploegen naar deze week toeleven, hoe het massaal opgekomen publiek dit allemaal beleeft, dat kan je toch wel buiten categorie noemen in het vrouwenwielrennen.”