Intra Muros Festival combineert jong talent met oude muziek: “Snobs hebben hier niks te zoeken”

Het festival bestaat ondertussen drie jaar, maar door de coronacrisis was het niet altijd evident om een échte festivalervaring aan te bieden. Vanaf dit jaar kan dat wel. Voor het eerst gaan de concerten ook in openlucht door. “Vorig jaar kregen we de opmerking bij de evaluatie dat het mooiste zicht in Alden Biesen, vanop het grasveld richting het kasteel, niet gebruikt werd. Daar hadden ze een punt. Vanaf nu doen we dat dus wel: de ensembles en artiesten spelen op een transparant podium dat voor het kasteel komt te staan”, zegt Luc Ponet, artistiek directeur van het Intra Muros Festival.

(lees verder onder het filmpje)

Springplankje

Dat festival brengt een aanbod van oude muziek, geserveerd door jong opkomend talent. “We richten ons op de periode van de vroege middeleeuwen tot aan de Franse Revolutie. We vragen aan de artiesten om met een exclusief aanbod te komen, iets wat je niet ergens anders hebt gehoord. En eens de keuze bepaald, krijgen ze carte blanche. Als ze willen improviseren met de muziek die ze brengen, mag dat. Hét jonge talent van dit jaar is de 24-jarige Brugse mezzosopraan Sterre Decru. Geloof me: die gaan we binnenkort niet meer kunnen betalen in België, ze is bijzonder goed bezig op internationaal vlak. Vorig jaar hadden we harpiste Lise Vandersmissen uit Bilzen. We zijn trots dat we haar ook een springplankje hebben kunnen bieden, want ook zij is internationaal aan het doorbreken.”

Harpiste Lise Vandersmissen. — © Boumediene Belbachir

Rock Werchter

Het muzikale aanbod is soms erg verrassend. Het Britse ensemble Florilegium bijvoorbeeld, brengt eeuwenoude folkmuziek uit … Zuid-Amerika. “Het beeld dat we kennen van stijve klassieke concerten is pas in de 19de eeuw ontstaan”, zegt Ponet. “Orkest vooraan, bezoekers op een harde stoel in de zaal. Maar dat was helemaal niet zo in oudere tijden. Klassiek was entertainment, de concerten waren heel erg interactief. Mensen babbelden wel eens bij concerten. Als Händel een pauze inlaste bij de uitvoering van een opera, speelde hij ondertussen zelf muziek voor de mensen. We zijn die ervaring vergeten, maar wij willen die authentieke sfeer terugbrengen. Muziek voor het volk, zoals de muziek die Florilegium speelt ook bedoeld was voor gewone mensen. Wij richten ons met ons programma helemaal niet op snobs. Ook in de beleving willen we weer naar die sfeer van weleer. Zicht op het kasteel hoort daarbij, maar ook eten, drinken en samenzijn. Wil je in een tuinstoel op de wei even gaan genieten van de prachtige omgeving met een cocktail? Geen probleem. Of een hap eten van een foodtruck? Wil je de muziek van dichtbij beleven, dan wandel je gewoon naar het podium toe. Net zoals je dat op Rock Werchter doet. Dat soort beleving aanbieden bij klassieke concerten, daarvoor ligt een énorm potentieel in Limburg. En dat is iets waarvoor ik zal blijven vechten.”

Intra Muros Festival, 5/8, Alden Biesen in Bilzen. Basistarief: 35 euro. Info: www.intramurosfestival.be