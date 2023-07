Volgende Europese tegenstrever van KRC Genk heet Glasgow Rangers of Olympiakos

De tweede voorronde van de Champions League moet nog worden afgewerkt of de loting voor de derde is al achter de rug. “Het is nodig om zo vroeg te loten, omdat je meer dan een week nodig hebt om alles organisatorisch in orde te brengen“, legt Erik Gerits uit. De Genkse algemeen directeur nam maandagochtend een vlucht vanuit Brussel om in het UEFA-hoofdkwartier in Nyon – op een half uurtje van Genève – de loting voor de derde voorronde bij te wonen.

Gerits zag Glasgow Rangers, de nieuwe club van ex-Genkspits Cyriel Dessers, uit de bus komen als mogelijke volgende tegenstrever. Racing speelt bij kwalificatie opnieuw eerst uit. Als KRC Genk na Servette ook Rangers uitschakelt staat het in de laatste voorronde (play-offs) van de Champions League.

Ofwel Olympiakos

Wordt KRC Genk uitgeschakeld door Servette Genève, dan verhuist het naar de derde voorronde van de Europa League. Op papier zou de tegenstrever dan Slavia Praag of Olympiakos heten, in de praktijk wordt het sowieso Olympiakos. De Grieken kunnen immers niet uitkomen tegen landgenoot Panathinaikos, dat ook in de bokaal zat.

De loting bepaalde dat KRC Genk, in het geval het wordt uitgeschakeld door Servette, op 10 augustus eerst uit speelt tegen Olympiakos. De terugwedstrijd wordt op 17 augustus in de Cegeka Arena afgewerkt.

