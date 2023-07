Medewerkster grijpt in tegen winkeldieven, maar wordt geslagen én ontslagen

De drie alsnog opgepakte winkeldieven in de staat Georgia hadden voor meer dan 2.000 dollar aan spullen in hun kar gegooid, zonder te betalen. De 68-jarige Donna Hansbrough greep op 25 juni in door hun wagentje vast te pakken. Het leverde haar meerdere vuistslagen op in het gelaat, meldt de Effingham Herald. Na dertien jaar werkzaam te zijn geweest in de winkel hoefde ze ook niet meer terug te keren: ze is ontslagen vanwege het “overtreden van het bedrijfsbeleid”, dat voorschrijft boeven niet zelf aan te pakken maar aan de politie over te laten.

“Ik volg het niet meer”, verzucht Hansbrough tegen de Amerikaanse krant. Ze herinnert zich zelf nog weinig van het incident door de optaters die ze kreeg te verwerken. “Ik heb alleen hun kar vastgepakt waar de gestolen spullen in zaten.” Ze handelde op haar instinct, zegt ze, maar dat het haar baan zou kosten, had ze niet verwacht. “Ik dacht eerder misschien aan een berisping of schorsing. Ik was het gewoon zat om al dat spul de deur uit te zien gaan.”

Relletje

Ze zoekt momenteel dus een nieuwe baan, laat ze weten. En gezien de media-aandacht in de VS zal ze waarschijnlijk op genoeg andere plekken aan de slag kunnen. “Ik kan niet thuis zitten. Zo’n type persoon ben ik niet.”

Op sociale media wekt het ontslag de nodige woede jegens doe-het-zelfzaak Lowe’s. Om de vrouw een hart onder de riem te steken is online een inzamelingsactie gestart zodat ze haar rekeningen kan blijven betalen. Er is al meer dan zevenduizend dollar opgehaald.