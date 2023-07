In de Nieuwdorpstraat komt een kookplek waar je over de Stiemerbeek kan koken en eten. — © rr

Genk

Onder meer een publieke kookplek in de Nieuwdorpstraat, een yogaruimte aan het SportinGenk Park en een regentuin in het midden van de Stalenstraat. De nieuwe fase in de inrichting van de Stiemervallei heeft enkele opmerkelijke ingrepen in petto.