Ook België loopt storm voor ‘Barbie’: al 180.000 mensen gingen kijken

Met het langverwachte ‘Barbie’ scoorden Margot Robbie en Ryan Gosling het succesvolste openingsweekend van het jaar, en dat was in België niet anders. 180.000 toeschouwers trokken al naar de bioscoop.

Life in plastic, it’s fantastic. Wereldwijd bracht Barbie al meer dan 337 miljoen dollar op, en ook in ons land scoort de film over de iconische pop de beste opening van het jaar. Met de drukbezochte avant-premières erbij geteld, gingen al meer dan 180.000 bezoekers naar de film kijken. Goed voor een opbrengst van 1,8 miljoen euro.

Na enkele mindere maanden voor de Hollywoodfilm, gloort er dankzij Barbie - en ook wel Oppenheimer van Christopher Nolan, fair is fair - weer hoop aan de horizon. De film kreeg ook een duwtje in de rug door een intensieve marketingcampagne. Na amper een week in de zalen is ze al uit de kosten.