Meesterhelper Jonas Rickaert wil Jasper Philipsen ook in Roeselaars Na-Tourcriterium naar zege loodsen: “Het wordt genieten”

Na zijn geslaagde Ronde van Frankrijk kan Jonas Rickaert dinsdag aan de zijde van groenetruidrager Jasper Philipsen zijn thuispubliek groeten in het Dovy Na-Tourcriterium in Roeselare. “Ik ben een gelukkig man”, vertelt de meesterhelper van Alpecin-Deceuninck.

Rickaert had zeker zijn aandeel in de vier ritzeges en de groene trui van de Vlam van Ham. “We kunnen tevreden terugblikken. Onze sprinttrein stond op punt. Ik kon als vanouds mijn kracht ontwikkelen, waarna Mathieu van der Poel met een laatste versnelling Philipsen wist te lanceren. Onze aanpak sneed de benen van de concurrenten af. Ze hadden het moeilijk om nog over hem te komen. We reden goed gegroepeerd rond en schoten niet snel in paniek. Maar soms moet je ook een beetje geluk hebben. Het is niet altijd simpel om de juiste beslissingen te nemen.”

“Na al mijn lichamelijke miserie kon ik in januari alleen maar dromen van de Tour de France. Het vertrouwen van de ploegleiding deed deugd. Ik ben een gelukkig man. Ik kan opnieuw mijn beroep naar behoren uitoefenen. De komende weken wil ik bevestigen”, aldus nog Rickaert.

Met Kwiatkowski en Lampaert

Ook ritwinnaar Michal Kwiatkowski maakt zijn opwachting in Roeselare. Net als Maxim Van Gils, die na de Pool tweede werd op de Grand Colombier. De overige Tour-renners zijn Yves Lampaert (die vorig jaar groenetruidrager Wout van Aert klopte), Tim Declercq, Stan Dewulf, Oliver Naesen, Jasper De Buyst en Tiesj Benoot. Ook thuisrijder Jordi Warlop, Guillaume Van Keirsbulck, Bert Van Lerberghe, Aaron Verwilst, Gerben Thijssen en Maxime De Poorter starten. Jens Debusschere hangt na afloop – ook letterlijk – zijn fiets aan de haak.

De renners werken een chronoproef af vooraleer het criterium op gang wordt geschoten. De nieuwelingen openen traditioneel het Dovy Natourcriterium. In de Gentlemen Classic nemen oud-renners het tegen elkaar op. Onder meer Johan Museeuw, Peter Van Petegem, Andrea Tafi, Fons De Wolf, Dirk De Wolf, Niko Eeckhout, Mario De Clercq, Peter De Clercq, Peter Farazijn, Sven Vanthourenhout, Stefaan Vermeersch, Dieter Vanthourenhout, Zico Waeytens, Marc Maertens, Christ Sabbe, Gorik Gardeyn en Kim Borry staan op de deelnemerslijst.