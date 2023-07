Afscheid van Siemen (22), die aanrijding op de snelweg niet overleefde: “Één seconde kan je leven totaal veranderen”﻿

Laakdal, Meerhout

Op 8 februari 2020 ging Siemen Voets (22) uit Meerhout samen met een vriend zijn zus en een vriendin op de luchthaven in Brussel halen. Op de snelweg werden ze aangereden: zijn zus was zwaargewond, Siemen zelf overleefde de klap niet, hij stierf drie maanden later aan zijn verwondingen. Zondag werd samen met vrienden en familie afscheid van hem genomen bij de onthulling van het SAVE-bord voor hem. “We missen hem met heel ons hart, de pijn blijft snijden”, vertelt mama Anja.