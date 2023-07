Honderden betogers blokkeren maandagmorgen de ingang van het Israëlische parlement in Jeruzalem. Daar wordt vandaag gestemd over een gecontesteerd wetsontwerp, dat de invloed van de rechterlijke macht moet inperken. De politie zet onder meer een waterkanon in om de manifestanten uiteen te drijven, zo melden Israëlische media.