Duizenden berichten voor Martine Tanghe in online rouwregister van VRT: “Dat ons diep medeleven een beetje steun mag zijn voor uw familie”

Martine Tanghe overleed zondag aan de gevolgen van kanker. In 2016 kreeg ze voor de tweede keer de diagnose, nadat ze de ziekte jaren eerder overwon. De laatste jaren van haar carrière was ze in behandeling, tot ze in 2020 werd uitgezwaaid.

Maandagochtend zijn in het rouwregister dat VRT opende op zijn website meer dan 4.000 berichten voor Martine Tanghe en haar nabestaanden te lezen. Haar klasse, de rust die ze uitstraalde, haar vertrouwd gezicht en haar mooie taal: de vele reacties halen veelal dezelfde typische kenmerken van de nieuwslezeres aan. “Bedankt dat u bij ons was”, klinkt het vaak, naar haar gekende slotzin.

Het is duidelijk dat het nieuws over Martines overlijden als een schok kwam. En dat er heel wat tranen vloeiden, zelfs zonder persoonlijke band. “Lieve Martine, het werd stil gisteren. Ik kreeg een krop in de keel en begon te huilen toen ik het nieuws van je overlijden hoorde. Ook al ken ik je ‘enkel’ van tv, ik voel de pijn en het verdriet maar ook heel veel warmte en liefde voor de persoon die je was en de persoon die altijd zal blijven leven in ieders hart”, schrijft iemand.

Maar er zijn vooral veel woorden van dank, en van steun voor haar nabestaanden. “Dank u, Martine, voor wat u heeft betekend voor mij en miljoenen Vlamingen”, schrijft Marielle. “Mijn rouw en pijn is diep, om wat is gebeurd maar nooit had mogen zijn. Dat ons diep medeleven een beetje steun mag zijn voor uw kinderen, uw familie.”

Martine Tanghe had drie kinderen en vier kleinkinderen. Haar man, journalist Jos Van Hemelrijck, stierf in 2019.