Met tranen in de ogen neemt Harry Styles afscheid van fans bij laatste show na twee jaar touren

Het zit erop voor Harry Styles. Na bijna twee jaar is zondagavond zijn ‘Love on tour’ wereldtournee geëindigd. En dat viel de zanger emotioneel zwaar. Hij sloot de reeks af in het Italiaanse Reggio Emilia met een verrassing voor zijn aanwezige fans. Op het einde speelde hij een extra bisnummer: een tot nu toe nog onbekende, instrumentale ballade die hij begeleidde op piano.