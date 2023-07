Dilsen-Stokkem

Kimberly te Walvaart (28) uit Dilsen-Stokkem, bediende bij Quix Jos Poorten bv

Jordy Quix (27) uit Dilsen-Stokkem, zelfstandige bij Quix Jos Poorten

Kinderen: Aimée (3)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Wij hebben elkaar leren kennen via de buurt”, vertelt Kimberly. “Wij woonden in dezelfde straat, maar wonen nu samen in Elen. We zijn samen sinds 2014.”(gn)

