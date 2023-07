Reporter valt flauw tijdens liveuitzending van voetbalmatch op Amerikaanse sportzender ESPN

Akelig beeld op de Amerikaanse sportzender ESPN, waar reporter en ex-profvoetballer Shaka Hislop (54) plots voor de camera’s in elkaar zakte. Hislop kreeg zo snel mogelijk medische hulp en de zender switchte naar een reclameblok. Gelukkig kon presentator Dan Thomas, die Hislop in eerste instantie had kunnen opvangen, even later aankondigen dat het slechts om een appelflauwte ging en alles in orde is met zijn collega.