‘Barbie’ boekt record: film brengt meteen 155 miljoen dollar op in VS en Canada

De film Barbie heeft tijdens het eerste weekend in de zalen in de VS en Canada 155 miljoen dollar opgebracht, meteen het grootste openingssucces van dit jaar. De grote concurrent Oppenheimer bracht op zijn beurt 80,5 miljoen dollar op, zegt Universal Pictures.

Samen zouden ze weleens de meeste inkomsten voor de bioscoopsector sinds de coronapandemie kunnen genereren, schrijven gespecialiseerde sites als The Hollywood Reporter en Deadline. De sector heeft het al geruime tijd moeilijk door de concurrentie van streaming.

Het succes is opvallend, want het openingsweekend viel midden in de zomer. Heel wat filmliefhebbers besloten ook meteen beide films te bekijken en dus heeft men het op sociale media over het fenomeen ‘Barbenheimer’.

De lancering van de film rond het speelgoedpopje van Mattel werd wel voorafgegaan door een intensieve marketingcampagne. De 155 miljoen dollar inkomsten tijdens het openingsweekend liggen hoger dan die van Super Mario (146 miljoen begin april) of dan de jongste Avatar-film (134 miljoen in december vorig jaar).

De film Barbie van Greta Gerwig is daarnaast ook de succesvolste ooit gemaakt door een vrouw, schrijft The Hollywood Reporter.

Wereldwijd bracht Barbie al 337 miljoen dollar op, en Oppenheimer 174,2 miljoen. Dat is fors meer dan de productiekosten, die respectievelijk 145 miljoen en 100 miljoen dollar bedragen.