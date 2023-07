Candice uit ‘Blind getrouwd’ over nieuwe liefde van ex Marijn: “Even raar om hem zo innig met andere vrouw te zien”

Een jaar na de breuk vertelt voormalig ‘Blind getrouwd’-deelneemster Candice Martens (33) voor het eerst over haar scheiding van Marijn Lenaerts (39). “Eerst was het wel even raar en onwennig om hem zo innig met een andere vrouw te zien.”

Hoewel ze aanvankelijk een van dé succesverhalen van het VTM-programma ‘Blind getrouwd’ leken te zijn, besloten Candice en Marijn vorig jaar in augustus na twee jaar huwelijk toch de scheiding aan te vragen. Marijn heeft intussen een nieuwe vriendin, zo maakte hij eerder deze maand aan de wereld bekend.

Hoewel zijn ex al langer op de hoogte was, was het voor Candice toch even wennen aan de nieuwe relatie van Marijn. “Hij had het mij onlangs persoonlijk verteld”, getuigt ze in Het laatste nieuws. “We hadden elkaar beloofd om de ander op de hoogte te houden als die een nieuw lief heeft. Meteen heeft hij ook wat foto’s van zijn kersverse vriendin bovengehaald. Eerst was het wel even raar en onwennig om hem zo innig met een andere vrouw te zien, maar al snel kon ik het allemaal goed plaatsen. Marijn en ik zijn dan ook al bijna een jaar uit elkaar.”

Candice zelf is nog altijd vrijgezel, zegt ze. “Sinds Marijn is er geen man meer in mijn leven geweest. Ik voel geen haast en wacht gewoon af wie er mijn pad kruist.”