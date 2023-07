Nederlandse toerist heeft spijt van ‘poepvideo’: “Walgelijk en vernederend”

De Nederlander (25) die tijdens zijn vakantie op Mallorca zijn gevoeg deed op een slapende toerist, heeft gereageerd op het incident waarvan de beelden viraal gingen. “Wat ik heb gedaan, is walgelijk, vernederend en vreselijk”, zegt hij in de Nederlandse krant AD.

“Ja, ik ben de dader. En ik word nu heel hard gestraft. En terecht dat het wordt veroordeeld”, zegt de 25-jarige Nederlander aan AD. Toen de man vorige week dinsdag op een boulevard langs het strand wandelde op het Spaanse eiland Mallorca, vond hij er niets beter op dan in een dronken bui zijn gevoeg te doen op een andere toerist, die lag te slapen op een bankje. Een vriend van de dader filmde het hele gebeuren en de beelden gingen gretig rond op sociale media. De dader zegt nu dat hij zijn deur niet meer uit durft en dat hij doodsbedreigingen krijgt.

“Mensen roepen dat ik de straat op moet worden getrokken en doodgeschoten moet worden. Dat raakt me wel”, zegt hij. “Mijn leven staat helemaal op zijn kop. En ook dat van mijn naasten. Ik begrijp dat ik dit allemaal zelf heb veroorzaakt.”

De Nederlander wijt zijn onbetamelijke gedrag aan de alcohol na een lange feestnacht. “Mijn brein deed het niet echt meer”, zegt hij. Toen hij en zijn vrienden het slachtoffer zagen liggen, riep een van hen “poep op hem”. “Op dat moment leek dat heel grappig. Dus ik deed dat”, aldus de twintiger. Toen hij enkele uren later zijn roes had uitgeslapen en zag hoeveel impact de video van zijn wansmakelijke actie al gehad had, schaamde hij zich naar eigen zeggen “helemaal dood”.