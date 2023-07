Unieke codes tegen diefstal: federale regering richt centraal fietsregister op

Het systeem bestaat al in het Brussels Gewest, onder de naam MyBike Brussels. Iedereen die dat daar wil, krijgt op zijn fiets een scanbare sticker met een uniek code. Die sticker kan niet verwijderd worden en kan bijvoorbeeld gescand worden wanneer je een fiets tweedehands koopt. Dan kun je controleren of die fiets als gestolen geseind staat.

De federale minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet (Ecolo), heeft nu alles in gang gezet om dat in het hele land mogelijk te maken. Zo moet er een landelijk fietsregistratiesysteem komen waarin dan per fiets geregistreerd staat of die al dan niet gestolen is.

Alleen is dat nog maar het begin, want het is nu aan de gewesten om dat systeem te organiseren en beheren. In Vlaanderen zou de Vlaamse regering moeten instaan voor de aanvraag en bedeling van de stickers. Ook het beheer van die registratie is voor de gewesten.

De federale regering heeft nu een samenwerkingsakkoord goedgekeurd om dat centraal fietsregister op te richten. Op het volgende Overlegcomité wordt dat met de deelstaten besproken.