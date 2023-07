VIDEO. Van den Bergh-killer verliest elf opeenvolgende legs (!) en ziet waanzinnige Nathan Aspinall World Matchplay winnen

Nathan Aspinall heeft op verbluffende wijze de World Matchplay gewonnen. De Engelsman maakte brandhout van Jonny Clayton, de man die Dimitri Van den Bergh de weg naar de kwartfinales ontzegde. Het werd 18-6 in Blackpool. Voor de 32-jarige Aspinall is het de eerste eindoverwinning op dit toernooi.

Clayton kon in de openingsfase nog gelijke tred houden met ‘The Asp’ maar na elk vijf legs in de wacht te slepen, zag hij zijn concurrent na de eerste break steeds verder en verder uitlopen. De eerstvolgende vier legs gingen naar Aspinall, die een gemiddelde rond de 120 (!) beet had.

Er was geen stoppen aan Aspinall, die met onder meer een big-fish (een 170-check-out) elf opeenvolgende legs in zijn voordeel wist te beslechten. Clayton kon de eer nog ietwat ‘hooghouden’ door zijn eindtotaal alsnog op zes gewonnen legs te brengen, maar de World Matchplay ging oververdiend naar Aspinall. De laatste prijs die hij op zijn palmares wist te schrijven was de UK Open in 2019. De Engelsman mag nu 200.000 pond (231.000 euro) aan zijn rekening toevoegen.

