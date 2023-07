Jordi Meeus na zijn ritzege in Parijs zondag. — © EPA-EFE

PARIJS

Lommelaar Jordi Meeus kwam zondag als eerste over de finish op de Champs-Élysées in Parijs. Mama Cindy en vriendin Helen volgden hem tijdens de Tour al van dichtbij. Vrijdag in Poligny vervoegde ook vader Jimmy hen. Alle drie zijn ze door het dolle heen van trots en blijdschap.