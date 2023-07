Speelse hond Lula zet huis van baasjes onder water: “Neem een frenchie, zeiden ze...”

Een Franse bulldog genaamd Lula gaat viraal door de kattenkwaad die ze uithaalde. De hond speelt net iets te graag met de tuinslang en zet zo het huis van haar baasjes onder water. ‘Neem een frenchie, zeiden ze...’, schrijven Lula’s ouders sarcastich bij de post. Op sociale media krijgt het beestje bijval: ‘Waarom stond de kraan open? Dat lijkt me een menselijke fout!’ Of is Lula gewoon een super handige hond? (edb)