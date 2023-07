De financiële eindbalans na de Tour: Jumbo-Visma gaat vanzelfsprekend met grootste geldsom lopen, Team DSM sluit de rij

De prijzenpot in deze Tour ‘23 is verdeeld. Jumbo-Visma staat dankzij de gele eindoverwinning en het ploegenklassement ook financieel op het hoogste schavot, UAE volgt als tweede door onder meer het behalen van de witte trui (Pogacar) en plek twee en drie in het algemene klassement (Pogacar en Adam Yates). Beide teams verdelen het grootste deel van de koek, INEOS-Grenadiers moet het al met ruim 300.000 euro minder stellen. Om nog maar te zwijgen van wat Team DSM op de rekening mag schrijven.