Zondag is de Tour van de mannen geëindigd en die van de vrouwen begonnen. Hoe gaat dat in koppels waar man én vrouw de Tour rijden? Gabrielle Pilote Fortin en Kasper Asgreen, en Emma Norsgaard en Mikkel Bjerg zullen elkaar deze zomer bijna niet zien. “Op de rustdag ben ik halsoverkop naar hem toe gereisd. Ik moest hem even bij hem zijn.”