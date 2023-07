Eén wedstrijd had hij gewonnen dit jaar. Het Circuit de Wallonie. Maar op de plek der plekken, de voor sprinters heilige Champs-Elysées, voegde hij er een tweede aan toe. Plaats Jordi Meeus nooit meer in de categorie ‘tweedelijns sprinters’. België heeft er alweer een topsprinter bij. “Dit is mijn grootste zege ooit.”