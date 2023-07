INTERVIEW. Lotte Kopecky pakt eerste gele trui: “Ik heb geprobeerd om vorig jaar los te laten”

Een groot kruis over die frustrerende Tour de France Femmes van vorig jaar. Lotte Kopecky (27) pakt met een krachttoer de eerste gele trui in 2023. “Ik had het nooit toegegeven, maar naar deze etappe zat ik al weken af te tellen.”

Het was met blinkende ogen dat Lotte Kopecky plaatsnam aan de tafel voor de gezamenlijke persconferentie in Clermont-Ferrand, zichtbaar fier op het geel rond haar schouders. Hoe het voelde om over die streep te gaan? “Fantastisch. Sport is emotie. Dit is de Ronde van Frankrijk, de eerste etappe. Dat is speciaal. Over die lijn gaan en weten dat je de gele trui pakt, is nog veel specialer. Ik ben volle gas naar de top gegaan. Ik dacht: als ik daar alleen aankom, kan ik volle gas door naar de finish. Toen ze in mijn oortje zeiden dat de kloof groeide, kreeg ik vleugels. Ik wist: als ik die power volhoud, pakken ze me niet terug.”

Je liet op voorhand niet in je kaarten kijken, maar je zat al langer met die eerste etappe in je hoofd?

(lacht) ”Ja. Toen ik de klim online voor het eerst checkte, dacht ik dat het puur iets voor de sprinters was. Maar mijn ploegleiders zeiden: bekijk het eens goed, dit is je op het lijf geschreven. Toen we verkenden, wist ik dat het waar was. Op den duur werd het ook een running joke met mijn beste vriend. Al drie, vier weken sturen we iedere ochtend een berichtje naar elkaar: tien kilometer, met een geel hartje.”

Romain Bardet, opgegeven in de Tour, komt Lotte Kopecky groeten op het podium. — © AFP

“Dus neen, het was niet iets dat spontaan gebeurde. Maar iedereen weet dat het stom is om vooraf in je kaarten te laten kijken. Het was ook niet ons enige scenario. We hebben de luxe van veel goede renners te hebben in het team. Als het team had gezegd we gaan voluit voor Lorena, dan hadden we dat gedaan. Maar ik ben natuurlijk blij dat ik mijn kans gekregen heb.”

Al drie, vier weken stuur ik elke ochtend een berichtje naar mijn beste vriend: “tien kilometer”, met een geel hartje. Dus neen, het was niet iets dat spontaan gebeurde. Lotte Kopecky

Je had het al eerder over je vrijere rol door de komst van Lorena Wiebes en de druk die daardoor wegvalt. Heeft dat gespeeld?

“Ja. Met minder druk kan ik vrijer koersen. Dat is een opluchting.”

Helpt dit om de frustraties van vorig jaar van je af te schudden?

“Zeker. De Tour van vorig jaar was een van mijn ergste weken ooit op de fiets. Er was iets fout gelopen in mijn voorbereiding. Maar ik heb tegen mijzelf gezegd: het is niet omdat iets het ene jaar niet lukt, dat het het volgende jaar ook niet lukt. Ik heb geprobeerd om vorig jaar los te laten en er dit jaar anders in te stappen. Ik wist dat mijn voorbereiding beter was. En omdat er minder druk was, kon ik veel meer geloven in mijzelf.”

Is dit de grootste overwinning uit je carrière?

“Ik heb nog mooie overwinningen behaald, die ik heel erg koester, zoals de Ronde van Vlaanderen. Maar één van de mooiste zal dit zeker zijn.”

Hoe lang hoop je het geel te houden. Tot de Tourmalet?

“Ik heb geen idee. Dat hangt ook van het team af. Het zal vanavond zeker op tafel komen. De eindwinst voor Demi Vollering is en blijft ons grootste doel. We gaan niet twijfelen om daarvoor de gele trui te laten schieten als dat nodig is. Maar uiteraard zou ik hem graag nog even dragen.”

Kopecky pakte meteen alle truien, ook de groene en de bollen. — © Getty Images

Je bent de eerste Belgische en zelfs niet-Nederlandse die de gele trui om de schouders heeft. Betekent dat iets?

“Zeker. Wij zijn een van de grootste wielerlanden. Maar de Nederlandse meisjes zijn bijzonder sterk. Ik ben fier om morgen als Belgische zo aan de start te komen.”