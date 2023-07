Op zondag 13 mei brak hij na een zware val met de fiets beide ellebogen. Amper twee maanden later wint Joris Daemen de heren 35-reeks op het tennistoernooi van TC Kaulille. “Als iemand me dit acht weken geleden had verteld, had ik hem knettergek verklaard”, aldus de speler van Tennis & Padelclub Bocholt.