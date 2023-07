Barbara van de weg gemaaid door ‘Strava-stoefers’: “Ze reden door want hun gemiddelde is belangrijker”

Wat een leuk daguitstapje moest worden voor Zwevegemse wielerclub Zwefie naar Breskens, eindigde vrijdagochtend in een traumatische ervaring op het jaagpad in Nevele. De fietsers van Zwefie werden van de weg gereden door een stoer peloton dat aan een rotvaart uit de tegenovergestelde richting kwam. Barbara Deloose (44) uit Waregem liep een sleutelbeenbreuk op. “Het toppunt is dat de groep wielrenners gewoon doorreed, alsof er niets gebeurd was.”

Het incident deed zich voor in de Kattestraat langs het Schipdonkkanaal, net voor het viaduct van de E40. “We reden met onze groep aan een gezapig tempo, lekker keuvelend en mooi twee per twee over het jaagpad”, zegt Barbara Deloose. “We waren met twintig leden van de club onderweg voor een aangenaam vakantieritje richting Breskens. Ineens doemde er een groep op van een veertigtal bende ‘stieren’, zo noem ik ze, die ons naderde uit de tegenovergestelde richting.”

“Aan een hels tempo waaierden ze uit over de hele breedte van het jaagpad want er stond ook behoorlijk wat wind. Eén van onze kopmannen riep nog: ‘Ze rijden te breed, dit komt niet goed!’. Hij kreeg gelijk, voor ik het goed besefte, sloeg mijn wiel weg en belandde ik met mijn hoofd onder mijn lichaam met mijn fiets bovenop mij. Een aantal andere fietsers van onze groep maakte ook kennis met het wegdek. We werden letterlijk van de weg gereden.”

Regels respecteren

“Niet één van de tegenliggers is gestopt of teruggedraaid om te controleren of we oké waren, laat staan om zich te verontschuldigen. Ik vermoed dat ze te druk bezig waren om hun gemiddelde op Strava zo hoog mogelijk te krijgen. Ik wil niet direct iemand met de vingers wijzen, ik ben me bewust van de gevaren om in groep te rijden. Maar dit was er echt over. Als zo’n bende ‘Strava-stoefers’ komt aangereden, is het net een zware vrachtwagen die uit de tegenovergestelde richting komt. Het moet voor iedereen toch leuk blijven om in groep een tochtje te maken. Maar dan moet iedereen ook beseffen dat ze zich aan bepaalde regels moeten houden. En dat gebeurde hier duidelijk niet.”

De vakantieplannen voor Barbara en haar partner Wouter Tijtgat die ook meereed die bewuste ochtend, vallen nu grotendeels in het water. “Ik ben er eigenlijk nog goed vanaf gekomen met mijn sleutelbeenbreuk, mijn helm heeft me gered, ik kan het nog navertellen en ik kan nog net een aperitiefje uitschenken. Maar stel je voor dat er een jong gezin reed met kleine kinderen. Ik mag er niet aan denken.” (lees verder onder de foto)

Een rechtersleutelbeenbreuk en verschillende schaafwonden hield Barbara Deloose over aan een dagtripje richting Breskens — © IG

Barbara heeft een post op de sociale media geplaatst en kreeg er al heel veel reacties op. “Negentig procent van de reacties geven Barbara gelijk, een aantal reageren dat het nu eenmaal de risico’s zijn die je loopt. Maar er is ook nog zoiets als een maximumsnelheid van 30 kilometer/per uur en een fietsbel om mensen te waarschuwen. Maar vooral rekening houden met de andere weggebruikers, in plaats van zo arrogant mensen van de weg te duwen”, zegt Wouter Tijtgat.

Ondertussen hebben een aantal renners die in het aanstormende peloton zaten al gereageerd en zich verontschuldigd. “Maar morgen moet ik naar het politiekantoor om er te vertellen wat er precies is gebeurd”, zegt Barbara. “Ik hoop dat er gevolg gegeven wordt en bepaalde mensen ter verantwoording worden geroepen.”