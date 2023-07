In Kerniel werd afgelopen weekend gestreden voor de Limburgse titels in het wielrennen. Opvallend. In geen enkele wedstrijd won een Limburger. Cedric Raymackers, Milan Paulus, Thibaud Groven, Jenz Neven, Yasu Vervoort, Falke Kerkhof en Anna Corvers waren beste Limburgers in hun categorie.