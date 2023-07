Kimberly Zimmermann wint derde jaar op rij dubbelspel op Sicilië

Kimberly Zimmermann heeft zondag voor het derde opeenvolgende jaar de titel in het dubbelspel behaald op het WTA 250-toernooi in het Siciliaanse Palermo (gravel/225.480 euro).

Aan de zijde van de Russische Yana Sizikova versloeg Zimmerman in de finale het Italiaanse duo Angelica Moratelli en Camila Rosatello met 6-2 en 6-4. De wedstrijd duurde 1 uur en 17 minuten.

Zimmerman behaalde haar eerste dubbeltitel in Palermo in 2021 met de Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe. In 2022 verlengde ze haar titel aan de zijde van de Hongaarse Anna Bondar.

Het is de derde eindzege in het dubbelspel op het WTA-circuit voor Zimmerman. Twee keer verloor ze een dubbelfinale: in 2021 met Routliffe in Luxemburg en vorig jaar met de Poolse Katarzyna Piter in Boedapest.