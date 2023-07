Man vindt 800 oude, gouden munten in maïsveld in Kentucky, die vandaag miljoenen waard zijn

Een onbekende man heeft afgelopen maand 800 gouden munten uit de tijd van de burgeroorlog gevonden in een maïsveld in de Amerikaanse staat Kentucky. De munten zouden vandaag miljoenen waard zijn.

Het was op 9 juni dat de muntenverhandelingswebsite GovMint.com een video deelde op YouTube van een opvallende ontdekking. In de video is een niet-geïdentificeerde man te zien die in een maïsveld in Kentucky oude, gouden munten opgraaft. Hij vindt er munten van 1 dollar, 10 dollar en 20 dollar en voegt eraan toe dat de ontdekking “het meest krankzinnige ooit is.”

© AFP

Volgens GovMint.com, die de vondst de naam ‘Great Kentucky Hoard’ gaven, dateren de munten van 1840 tot 1863. Er zouden enkele “super zeldzame” munten tussen zitten. “De meest verbazingwekkende ontdekking in deze muntschat zijn een achttiental 1863-P $20 Gold Liberty munten, een van de zeldzaamste jaartallen in de $20 Liberty serie! Dit is een munt die vaak een prijs van zes cijfers opbrengt”, aldus de website. De authenticiteit van de munten werd later ook nog bevestigd door een ander bedrijf.

Hoe de munten in het maïsveld terechtkwamen is niet geheel duidelijk. Maar mogelijk werden ze begraven nadat de staat Kentucky zijn neutraliteit uitriep tijdens de burgeroorlog. “Het belang van deze ontdekking kan niet genoeg worden benadrukt”, zegt expert Jeff Garrett, die de vondst managet. “Want het verbluffende aantal van meer dan 700 gouden dollars vertegenwoordigt een virtuele tijdcapsule van munten uit het tijdperk van de burgeroorlog, waaronder munten van de ongrijpbare Dahlonega Mint.”

De munten worden nu te koop aangeboden. Een deel van de munten worden aan 995 dollar (893 euro) tot 1.295 dollar (1.163 euro) per stuk verkocht, terwijl geïnteresseerden de prijs van de zeldzamere stukken moeten aanvragen. De prijs van zo’n Gold Liberty Double Eagle kan oplopen tot meer dan 380.000 dollar (341.316 euro).

© AFP

