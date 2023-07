Zo veel spenderen dure vogels op Tomorrowland: “Ik kocht al een voucher van 25.000 euro voor volgend weekend”

En toen brak de zondag aan in Boom: le finish, de dag van de Lege Portemonnees op Tomorrowland. Hoeveel euro’s lieten de big spenders op het festival omzetten in een pareltje? Vier bezoekers over het prijskaartje van hun weekend. “Mijn stiefvader gaf mij dit cadeau, anders zou ik mij dit niet kunnen permitteren.”

© Kris Van Exel

Matthew (39) en Ashton (33) uit Californië (VS): 5.100 euro voor het hele weekend

Het koppel zit in de Mesa Garden, de culinaire binnenhof van Tomorrowland, te aperitieven. Prijs: 100 euro voor een fles. “We vroegen hun beste Chardonnay, en hij raadde mij eentje uit Californië aan. (lacht) Dan maar een rosé gekozen.”

Hij is softwareverkoper, zij executive assistant. Het is hun eerste Tomorrowland - eindelijk, na vier jaar proberen. Intussen werden ze ouders van vers dochtertje Charli (8 maanden), daarom deden ze dit rave-tripje cadeau aan zichzelf. “Om al onze blessings te vieren. Het is de eerste keer dat we zolang weg zijn van haar. Kijk hoe schattig ze is.”

Zo’n eerste uitje, dat mag wat kosten. “We kamperen op de Montagoe Area, aan zo’n 2.000 dollar per persoon. Maar het is geweldig. Een zwembad, verse pizza, warme douches, goeie koffie.” Daarbovenop gaven ze dit weekend zo’n 1.500 euro uit, aan drank, voeding en extraatjes. “Vandaag gaan we in elk kraampje van de Mesa Garden proeven. Er zijn mosselen, kreeft, zalmtartaar: heerlijk. We waren klaar voor slappe pizza, maar dit maakt het classy.” Hun laatste parels gaan naar souvenirs. “Ik ben nog op zoek naar een zwarte hoodie, en de fluffy badjas van Tomorrowland. Dat is voor straks, op de camping.”

© Kris Van Exel

Manuel (32) en Danny (35) uit Duitsland: 2.500 euro per persoon, mét nog een voucher van 25.000 euro drinkgeld voor volgend weekend

De jeugdvrienden hadden een plan: geen 10.000 euro erdoor feesten op één weekend. “We zitten aan zo’n 2.500 euro per persoon”, zegt Manuel, in z’n thuisstad chef van een vleesbedrijf. Airbnb inbegrepen, maar ook alle wodka, gin, bier, wijn en sigaretten. En eten? “Weinig. Of toch niet genoeg.” Danny, werknemer in een zonnepanelenbedrijf, komt al zestien jaar naar Tomorrowland. Met alles wat hij in totaal al uitgaf in Boom, “kan je waarschijnlijk een huis kopen”, klinkt het. En dan moet volgend weekend nog komen. “Dat kom ik terug, met 36 man. Dat zijn écht de crazy mensen. Ik heb al een voucher van 25.000 euro drinkgeld voorzien.”

© Kris Van Exel

Camille (24) en Emely (24) uit Oostenrijk: 2.200 euro voor het hele weekend

De vriendinnen halen àlles uit hun VIP-bandje. “Per dag mogen we per persoon 175 euro opdoen”, zegt Camille. “De overschot zijn we kwijt. Dus drinken we champagne en wodka. Elke dag hebben we één keer gegeten. Meer drinkgeld dan.” (lacht) Zelf is ze studente international management in Londen. Haar stiefvader gaf haar het weekendje cadeau voor haar verjaardag. “Anders zou ik mij dit niet kunnen permitteren.”

© Kris Van Exel

Allan (52) en Jenny (53) uit Los Angeles (VS): 9.000 euro voor de hele trip

Maandag arriveerden verpleegkundige Allan en wiskundeleerkracht Jenny in Parijs, om van daaruit de trein te nemen naar hun Global Journey-Tomorrowland-weekend: een pakketje van 4.000 dollar. Hun volledige trip van Amerika naar Boom en terug kost hen 10.000 dollar, zo’n 9.000 euro. “Maar het is het waard”, zegt Allan, terwijl hij de trap van de VIP-bar afkomt. “Geweldige service hier. Het comfort is nog beter dan vorig jaar. Properdere toiletten, en ze komen rond met gratis hors d’oeuvres.” Jenny beaamt. “Ik heb net een bonus gekregen op het werk, die heeft mee hiervoor betaald. Het leven is te kort om niet te genieten.”