Jamie Foxx: “Ik ging naar de hel en terug”

Voor het eerst sinds april heeft Jamie Foxx, die zich toen terugtrok uit het dagelijkse leven vanwege medische complicaties, zijn fans toegesproken. “Zoals je kan zien ben ik niet blind of verlamd, wel ging ik naar de hel en weer terug”, zei de acteur in een videoboodschap. Het mysterie rond zijn ziektebeeld neemt zo alleen maar toe.

Even terugspoelen naar midden april. Toen postte Corinne Foxx (29), de dochter van de Amerikaanse acteur, een verontrustende boodschap op haar sociale media. “Er zijn medische complicaties opgetreden bij mijn vader”, klonk het. “Maar hij wordt goed verzorgd en is terug aan de betere hand.”

De acteur zelf hulde zich in stilzwijgen, tot een berichtje in mei op Instagram. “Ik apprecieer al jullie liefde, ik voel me echt gezegend.” Om daarna opnieuw helemaal te verdwijnen uit het dagelijkse leven.

Redenen genoeg om de geruchtenmolen in Hollywood aan te zwengelen. Een alcoholverslaving, afkicken in een ontwenningskliniek, een beroerte op een filmset, bijwerkingen van het coronavaccin … Veel scenario’s passeerden de revue. Het werd zelfs zo gortig dat Corinne opnieuw moest tussenkomen. “Ik lees berichten dat we ons moeten voorbereiden op het ergste, maar dat klopt niet. Mijn vader ligt ondertussen niet meer in het ziekenhuis en is goed aan het herstellen. Hij kan zelfs al ‘pickleball’ spelen.”

Kwatongen werden de mond gesnoerd, maar over wat er nu precies aan de hand is met de acteur, bekend van onder meer de films Ray en Collateral, bleef het stil. Ook nu, in een videoboodschap waarin Foxx zelf het woord neemt, blijft de 55-jarige acteur eerder vaag.

“Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken voor alle berichtjes en steun”, zegt de acteur in de video. “Ik kan zelfs niet onder woorden brengen hoe belangrijk ze voor me zijn. Ik heb iets meegemaakt van wat ik dacht het nooit mee te maken. Heel wat van jullie zijn aan het wachten op een update, maar ik wil niet dat jullie mij zien op een ziekenbed met allerlei tubes die in en uit mijn lichaam komen. Veel liever deel ik foto’s en video’s van blije momenten, waarop ik aan het feesten, acteren of genieten ben.”

Ook wist de acteur niet of hij het zou overleven. “Mijn dochter en zuster hebben mijn leven gered. Ja, ik heb mij afgevraagd of ik het zou overleven. Hen wil ik nog eens extra bedanken, net als de medische staf. Mijn familie was er voor mij en heeft alles waterdicht gehouden, alleen maar om mij te beschermen. Dank u.”

Over de geruchten was hij kort: “Ik was zogezegd blind, verlamd … maar zoals je ziet: ik ben het niet. Wel ben ik door de hel gegaan en terug. En ook al kan ik ondertussen terug werken, ik ben nog aan het herstellen. Dat is een hobbelig parcours, maar ik ben op de goede weg.”

De video sluit Foxx af met een grapje: “Wie denkt dat er hier een kloon aan het spreken is, bekijk dit maar.” Waarop de acteur probeert zijn masker af te zetten, maar dat lukt dus niet.

Dat de acteur effectief aan het werk is, was vorige week al te zien. Zo werd hij gespot tijdens de opnames van een reclamespot en afgelopen vrijdag kwam zijn nieuwste film They cloned Tyrone uit.