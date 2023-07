Zenuwslopende penaltyreeks beslist over Supercup: Antwerp haalt het nadat KV Mechelen driemaal mist

Bekerwinnaar en landskampioen Royal Antwerp FC heeft nu ook de eerste Supercup in zijn bestaan gewonnen. De Great Old was lang een maatje te groot voor verliezend bekerfinalist KV Mechelen, maar scoorde ‘slechts’ een keer en na een domme rode kaart voor Ávila kantelde de match. KV dwong zo nog penalty’s af, maar na een resem missers pakte RAFC na de competitie en de beker nu ook de dubbel.

Mark van Bommel wou koste wat het kost de derde trofee in evenveel maanden tijd aan de prijzenkast van de Great Old toevoegen. Hij stuurde, op zijn geblesseerde landgenoten Jürgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen na, iets wat tegen een type-elftal aanleunt op het veld. Dat was bij KV Mechelen, waar Steven Defour vooraf van een veredelde oefenwedstrijd sprak, niet het geval. Zo maakten jonkies Tristan Loiseaux en Ngal’ayel Makau hun basisdebuut.

Antwerp baas

Ook Lion Lauberbach maakte zijn eerste officiële minuten voor Malinwa. De nieuwe spits werd niet bereikt en liep op een verlaten eiland, want de bezoekers kwamen er nauwelijks aan te pas. Regerend landskampioen en bekerwinnaar Antwerp eiste de nieuwe Kipsta-bal vanaf het eerste fluitsignaal op en ging op zoek naar een vroeg openingsdoelpunt. Gaëtan Coucke ranselde Jelle Batailles volley nog uit de hoek, maar toen de West-Vlaamse rechtsachter het leer panklaar legde voor gelegenheidsspits Michel-Ange Balikwisha, had het Mechelse sluitstuk geen verhaal. 1-0 na nog geen negen minuten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het Stamnummer 1 was baas. De VAR, een kopbal op de eigen kruising van Vanlerberghe, een attente Coucke, het been van Loiseaux en een misser van Muja zorgden er echter voor dat de wedstrijd bij de rust nog niet in een beslissende plooi lag.

Hoe hard voortrekkers Nikola Storm, Kerim Mrabti en Rob Schoofs hun ploeg ook op sleeptouw wilden nemen, KV werd overvleugeld langs beide flanken. Alec Van Hoorenbeeck en Loiseaux zagen sterretjes op hun backposities. Defour verloste ze tijdens de rust uit hun lijden en gooide Boli Bolingil en zomeraanwinst Daam Foulon op de piekfijne grasmat van de Bosuil. Na een verschroeiend begin van de thuisploeg aan de tweede helft was het zowaar Storm die op het uur als eerste een poging kon kadreren. Meteen ook de eerste noemenswaardige kans voor de Kakkers, maar Jean Butez stond pal.

Dom van Ávila

De bezoekers kwamen wat beter in de wedstrijd en werden daarbij nog een handje geholpen door Gastón Ávila, die de enkel van Storm met een gevaarlijke -en onnodige- sliding torpedeerde. Van Bommel greep prompt in en haalde aanvaller Kerk naar de kant voor verdediger Sam Vines.

© BELGA

Lang duurde het niet voor KV het numerieke overtal optimaal benutte. Lauberbach werd plots wél gevonden en hij zette Butez aan het werk. De Fransman kon niet klemmen, waarna Ritchie De Laet nogal klunzig in eigen doel trapte. Na de 1-1 herpakte Antwerp zich en kwamen er met Chris Scott, Zeno Van den Bosch en de 16-jarige nieuwkomer George Ilenikhena drie verse krachten tussen de lijnen. Zij losten Arbnor Muja, Balikwisha en Jacob Ondrejka, die op een aardig debuut kon terugblikken, af. Goals kregen we echter niet meer te zien in de reguliere speeltijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Strafschoppen

In de Supercup wordt er na een gelijkspel meteen overgeschakeld naar een penaltyreeks. Geen verlengingen dus, maar elfmeters. Bij de eerste poging won Coucke meteen het pleit van Vines en daarna misten ook Van den Bosch, Vanlerberghe en Lauberbach. Scott zag zijn inzet na een tussenkomst van Coucke tergend traag over de lijn rollen, waarna Dimitri Lavalée torenhoog over knalde. Na de dubbel pakt Antwerp nu ook de treble.

Antwerp trekt zo met vertrouwen naar de openingsspeeldag tegen Cercle Brugge. Steven Defour en zijn manschappen beginnen volgende week met de moeilijke verplaatsing naar Club Brugge.

© BELGA

© Isosport