Jordi Meeus kan het in zijn eerste Tour dan toch eens afmaken: “Wist al bij de vorige sprints dat er meer mogelijk was”

“Ja, dit is ongetwijfeld de mooiste dag uit mijn carrière”, is Meeus erg opgetogen met zijn eerste Tourritoverwinning. “Ik wist al bij de vorige sprints in deze Tour dat er meer mogelijk was dan mijn gereden resultaten. Vandaag liep alles perfect, ik ben super blij om dit te kunnen afmaken.”

“Ik voelde me al de hele dag goed en de benen voelden ook perfect. Dankzij Marco Haller zat ik goed gepositioneerd en ook Danny (van Poppel, red.) was er. Ik viseerde het wiel van Pedersen, daarna gebruikte ik gewoon de slipstream en kon ik het op de lijn afmaken.”

Voor Meeus is dit zijn negende profzege. “Het is mijn eerste Tour, het was al een super mooie ervaring, maar dit maakt het nog onbeschrijflijker”, aldus de 25-jarige Lommelaar.

