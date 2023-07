Kobe Pauwels wint Frankrijk, Peter Guelinckx in Portugal

Kobe Pauwels was de topscoorder van het weekend in de TCR Europe in Le Castellet. In race 1 werd de 18-jarige Heppenaar derde achter John Filippi (Fra, Audi) maar voor leider Tom Coronel (Ned, Audi). In race 2 knokte Pauwels zich van P8 al snel naar de leiding en die gaf hij niet meer uit handen. Hij won voor Nicola Baldan (Ita, Audi) en Coronel. In de stand blijft Pauwels beste rookie en algemeen komt hij op 2 punten van de 2de plaats.

In de GT Open Cup in hetzelfde Le Castellet werden Genkenaar Xander Przybylak en Laurent Vandevelde 5de en 8ste.

De Belgische driekleur in Le Castellet, met dank aan Kobe Pauwels. — © TCR

Pech en geluk voor Guelinckx

Goed en slecht nieuws van het Hasseltse PK Carsport, dat in actie kwam in de GT2 in het Portugese Portimao. Op zaterdag nam Hasselaar Peter Guelinckx vanop pole de kopstart, maar een ronde later kreeg de Audi R8 een lekke band en later volgden nog elektrische problemen. Met Stienes Longin werd Guelinckx nog 10de op 4 ronden. Op zondag nam het duo revanche door de race te winnen. Longin nam de leiding in de eerste bocht en gaf de auto door in tweede stelling, Guelinckx nam definitief het commando met een kwartier te gaan. Het was hun derde overwinning van het seizoen. (mc)