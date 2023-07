Fietsen zonder lak, bietensap en een eigen matras: hoe Jumbo-Visma op elk detail lette op weg naar tweede Tourzege van Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard (26) maakte het voor het tweede jaar op rij waar, maar achter zijn Tourzege gaat een hele machine schuil. Zijn team Jumbo-Visma ontpopt zich meer en meer tot het meest professionele van het peloton. Op weg naar het geel liet de ploeg achter de Deen niets aan het toeval over. Elk detail was besproken of vastgelegd, elk risico werd waar mogelijk gemeden. Een greep uit het raderwerk dat Vingegaard aan het geel hielp aan de hand van sportief manager Merijn Zeeman.