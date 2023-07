VIDEO. Lando Norris grapt na tweede plek “dat hij pas kan winnen als Verstappen stopt” en maakt dan trofee van Nederlander stuk

Er kon opnieuw niemand Max Verstappen iets in de weg leggen tijdens de GP van Hongarije. De Nederlander won al zijn negende race dit seizoen. Voor Lando Norris van McLaren is het na Silverstone dit keer opnieuw de tweede plek. Dat hij opnieuw naast de winst greep, moest de trofee van Verstappen wel bekopen...

“De auto was heel snel en goed op elke band. Ik kon goed op de slijtage letten en dat maakte het verschil met de rest zo groot”, zei de tweevoudige wereldkampioen na de race. De Nederlander kwam met ruim 33 seconden voorsprong op nummer twee Lando Norris (McLaren) over de finish. “We hebben nu twaalf overwinningen op rij met het team en dat is gewoonweg ongelooflijk. Ik hoop dat we dit momentum nog lange tijd kunnen vasthouden.”

“Winnen kan ik toch pas als Verstappen stopt”, grapte de jonge Brit op zijn beurt. “Neen, voorlopig zijn de jongens van Red Bull te snel, maar onze tijd komt nog wel. Er is al veel progressie gemaakt. Bij het begin van het seizoen zagen we er nog heel slecht uit, maar we hebben hard gewerkt en kunnen nu vechten voor polepositions en podiumplaatsen.”

Zowel Norris, Verstappen als nummer 3 Pérez ontvingen elk een traditionele, handgemaakte vaas ter waarde van 40.000 euro. Al zal het exemplaar van Verstappen wel gelijmd moeten worden. Toen Norris zijn fles champagne klaarmaakte om zijn collega’s vol te spuiten, viel de vaas van Verstappen door de bots op het podium omver. Met als gevolg dat het deksel eraf brak. Beide heren konden er wel om lachen.

De beelden: