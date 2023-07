Brand in kelder van appartementsblok in Tongeren, twee bewoners lopen rookintoxicatie op

Zondagochtend is rond 1.30 uur brand uitgebroken in een halfopen blok met drie appartementen aan de Elderseweg in Tongeren. Twee bewoners liepen rookintoxicatie op. De appartementen blijven bewoonbaar.

Toen de hulpdiensten zondagochtend arriveerden, stonden de zes bewoners al buiten. “De brand is in de kelder ontstaan door een defect aan de verwarmingsinstallatie. We hadden de situatie snel onder controle. Er was vooral een grote rookontwikkeling in de onderste appartementen”, vertelt officier Martijn Stassen van de brandweer Zuid-West Limburg. Twee bewoners werden met rookintoxicatie overgebracht naar het nabijgelegen AZ Vesalius. Het pand is niet onbewoonbaar, maar er is wel rook- en roetschade.

