Gentse scoutsgroep lastiggevallen door jongeren met bommetjes in Zutendaal

Een scoutsgroep uit Gent is tijdens hun kamp in Zutendaal al twee keer lastiggevallen door jongeren uit de buurt die bommetjes kwamen gooien. De jongeren zijn intussen opgespoord door de politie en kregen een bolwassing. Het kamp gaat gewoon verder.

Scoutsgroep De Reiger uit Gent is met zo’n 270 jongeren op kamp aan de Stevoordseweg in het Zutendaalse gehucht Stalken. “We zijn twee avonden op rij lastiggevallen door wat jongeren, wat rare mensen die wellicht aandacht wilden”, zegt Louis Strigo van de Gentse scoutsgroep. “We wisten aanvankelijk niet wat hun bedoeling was, omdat ze verschillende keren passeerden met een auto. Maar er was geen sprake van paniek. De politie is gepasseerd en intussen gaat ons kamp gewoon verder.”

De jongeren gooiden bommetjes en riepen schunnigheden richting de kampeerders. “De politie Carma heeft de jongeren intussen opgespoord en hen een duidelijke waarschuwing gegeven”, zegt burgemeester Ann Schrijvers (ZVP). De scoutsgroep laat weten dat de kinderen op geen enkel moment in gevaar waren.

Testosteron

Volgens Bart Verstappen, eigenaar van de kampplaats, gaat het gewoon om “wat jongeren uit de buurt die zich interessant wilden maken”. “Iemand van de kookploeg heeft overdreven gereageerd, maar de mensen zijn intussen gerustgesteld. De daders zijn geïdentificeerd en op het matje geroepen. Gewoon wat jongeren die daar wat meisjes zien op een wei en wellicht wat te veel testosteron en te weinig verstand hebben”, lacht Verstappen.(JTh)