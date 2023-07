19-jarige jobstudent belandt met zijn vingers in gehaktmolen in Hasseltse supermarkt

Een 19-jarige jobstudent is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval in een supermarkt op de Genkersteenweg in Hasselt. De jongeman kwam met zijn vingers in een gehaktmolen terecht.

De 19-jarige werkt sinds begin juli als jobstudent in de slagerij van de supermarkt. “Jobstudenten mogen enkel vlees verkopen en zelf geen gehakt maken”, vertelt de winkelmanager. “Maar vermoedelijk wilde de jongeman bewijzen dat hij dat wel kon en kroop hij daarom toch achter de gehaktmolen.”

Al snel sloeg het noodlot toe. “Hoewel dat niet mag, gebruikte hij zijn hand om het vlees in de machine te duwen. Daarbij kwam zijn handschoen vast te zitten en trok die zijn hand mee de gehaktmolen in. Een medewerker heeft meteen op de noodstop geduwd. Maar de jongeman was al zwaargewond geraakt aan zijn vingers. De ambulance en mug-arts waren snel ter plaatse om hem de eerste zorgen toe te dienen. Daarna werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis.” De tiener liep een zwaar trauma op aan zijn linkerhand.

“We zijn allemaal erg in shock van wat er gebeurd is”, zegt de winkelmanager. “Ik heb in de nacht van zaterdag op zondag nauwelijks geslapen. Het is echt een goeie jongen, die graag gezien is in de winkel en een uitstekende werkhouding heeft. Voorlopig kan hij uiteraard niet komen werken, maar we hopen dat hij op termijn eventueel een andere taak kan doen in de winkel.” De politie LRH kwam zaterdagmiddag ook ter plaatse en kreeg de eerste instructies van het parket Limburg. Maandag zet het arbeidsauditoraat het onderzoek verder.