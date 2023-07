IN BEELD. Hemelsluizen gaan open boven Tomorrowland, maar feest gaat onverminderd verder

De buienradar kleurt donker in Boom. Even leek het droog te blijven, maar dan gingen de hemelsluizen onverbiddelijk open. Met leeglopende podia als gevolg. Mensen zoeken beschutting onder bomen, in wc-hokjes of onder de tenten aan de eetkramen. Al is er zoals altijd een deel van het publiek dat weigert toe te geven aan de bui. Met of zonder poncho’s blijven ze dansen of springen ze gewoon in het zwembad van de vip-bar. Nat zijn ze toch al.

© Kris Van Exel

© Maarten De Bouw

© Kris Van Exel

© Maarten De Bouw

© Kris Van Exel

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw